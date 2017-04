Reaktioner på Mays valutspel: ”Hon är galen”

I Skottland röstade en majoritet för att stanna kvar i EU, och nationalistpartiets Nicola Sturgeon anklagar nu Theresa May för att använda nyvalet till att föra Stobritannien högerut och för att få en ”hård” brexit.

– Det innebär att det kommer att bli – till och med mer än tidigare ­– ett val där vi måste stå upp för Skottland, mot en högerregering som är besatt av neddragningar och som inte har något mandat i Skottland, men som tror att de kan göra vad som helst och komma undan med det, sade Nicola Sturgeon som även kallade beslutet om nyval ”en gigantisk felbedömning”.

The Tories see a chance to move the UK to the right, force through a hard Brexit and impose deeper cuts. Let's stand up for Scotland. #GE17