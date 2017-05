Reaktioner efter avskedet: ”Hot mot demokratin”

Reaktionerna var blandade från republikanerna i den amerikanske senaten efter Donald Trumps avskedande av James Comey. En av de som var mer kritiska gällande Donald Trumps beslut var senatorn från Arizona, Jeff Flake.

”Jag har spenderat de senaste timmarna med att försöka skaffa en logisk grund till varför Comey avskedades just nu. Kan inte hitta en anledning.”

I've spent the last several hours trying to find an acceptable rationale for the timing of Comey's firing. I just can't do it.