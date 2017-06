Enligt Vita husets presstalesperson Sean Spicer ska USA:s president Donald Trump ha informerats om händelsen av sitt nationella säkerhetsteam.

På Twitter skriver Donald Trump att Storbritannien kommer att få stöd och hjälp av USA om det behövs. ”Vi är med er, Gud välsigna er!”, skriver presidenten.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!