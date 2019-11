Ställ inte ut löften du inte kan hålla. Få personer i den amerikanska presidentvalshistorien lär ha blivit lika medvetna om detta som George H W Bush. Respekterad och på många sätt framgångsrik som president, kom han ständigt att hemsökas av de sex ord i valkampanjen 1988 där han kategoriskt avfärdar alla skattehöjningar som president: ”Read my lips: no new taxes.” Brottet mot detta löfte kostade honom troligtvis ett omval 1992.

När man här i Washington DC under året efter Bush den äldres bortgång har försökt att minnas honom och placera in hans gärning i presidenthistorien, är detta uttalande viktigt. I mer konservativa medier och i intervjuer med tidigare medarbetare återkommer det. Till och med i stadens presidentgalleri, spelas klippet i vilket han lovar det han inte kunde hålla.