Polisen i Eskilstuna genomförde under fredagskvällen ett större tillslag mot mc-gänget Hells Angels. Tillslaget gjordes i samarbete med kronofogden och pågick in under natten.

– Jag kan bekräfta att vi har gjort en husrannsakan mot Hells Angels lokaler. Vi håller på ännu och kommer snart att lämna platsen, säger Erik Creutz, vakthavande befäl vid polisen strax före klockan 02.