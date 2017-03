Ray Davies har blivit adlad

Sir Ray Davies visar upp sin medalj efter att ha blivit adlad under torsdagen. Foto: John Stillwell/AP/TT

The Kinks-sångaren Ray Davies, eller rättare sagt Sir Ray Davis, har blivit adlad, rapporterar Daily Mail.

Vid en ceremoni i Buckingham Palace under torsdagen fick han falla på knä framför prins Charles och motta sin nya titel.

– Det höll på i tre minuter och det gick väldigt bra och sedan sa jag hejdå och gick hem, kommenterade Davies skämtsamt efter händelsen.

The Kinks anses vara ett av de mest inflytelserika rockbanden i Storbritanniens historia. "You really got me", "Waterloo sunset" och "Lola" är några av många klassiker. Gruppen splittrades 1996.

Ray Davies är fortsatt aktuell med solomaterial. Nästa månad släpper han albumet "Americana".

Vid ceremonin berättade Ray Davies dessutom för Press Association att han arbetar på en musikal om syskon, delvis inspirerad av hans bitvis frostiga relation med brodern, tillika Kinks-medlemmen, Dave Davies.