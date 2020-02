Rättsskyddet för små företag behöver stärkas

"Enhörningar" är företag med ett marknadsvärde högre än en miljard US dollar, som i Sverige King (Candy Crush), Skype, Klarna, iZettle, Northvolt och Mojang (Minecraft). I dag finns det uppåt 20 000 liknande tech firms i första stadiet och uppåt i Storstockholm. Programmerare är följaktligen efterfrågade, bristen ett tillväxthinder.

Bortsett från Silicon Valley i Kalifornien har det under de senaste tjugo åren skapats flest nya unicorns per invånare i Sverige och särskilt i Stockholmsområdet. Det noteras i boken "Bureaucrats or markets in innovation policy?" (Ratio) av Christian Sandström, Karl Wennberg och Nils Karlson.