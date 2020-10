Rattfull åklagare kraschade efter after work

Berusad av många glas vin under en after work satte sig en åklagare bakom ratten för att skjutsa en kollega hem. Färden slutade med att han i hög hastighet körde in i ett vägarbete och kollegan fick en kotfraktur. Åklagaren får med all sannolikhet behålla jobbet, rapporterar Sydsvenskan.

I polisförhör efteråt sade åklagaren att han druckit sex, sju glas vin under kvällen med kollegorna och att beslutet att ändå köra bil var "idiotiskt". Han förklarade att det var för att han ville ta hem sin kollega ”på ett ok sätt”.