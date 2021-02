Rättegång om resa till IS avslutas

Hon står åtalad för grov egenmäktighet med barn och krävs på totalt 700 000 kronor i skadestånd till pappan och sonen. Pappan har vittnat om sex års pina, då han konstant var beredd på dödsbesked från krigets Syrien.

Att kvinnan anlänt till Syrien fick släkt och vänner i Sverige veta via Facebook. Den första tiden då hon befann sig i IS-kontrollerat område under sensommaren 2014 lades bilder på IS-flaggor och vapen ut under hennes namn. "My new best friend haha", skriver kvinnan till en bild på ett automatvapen som hon publicerar under första tiden i Syrien.