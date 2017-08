Fabrikslokalen Into the Factory skulle ha ägt rum. Arkivbild. Foto: Pressbild

Polisen hade rätt att vägra festivalen Into the Factory tillstånd. Det har förvaltningsrätten i Stockholm beslutat, skriver Dagens Nyheter.

Polisen bedömde att festivalens lokal i kombination med alkohol- och narkotikapåverkade besökare utgjorde en risk för skador och dödsolyckor. En bedömning rätten tycker är rimlig.

Into the Factory skulle ha ägt rum under den gångna helgen i Nynäshamn.