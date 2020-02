Det har skrivits – och skrivs – oöverskådligt mycket om polarisering, hatprat och annan extremism, men det mesta som skrivs är uppgivet och förslagen på utvägar är få. Inte minst därför är det välkommet med en bok som rymmer hoppfullhet, en hoppfullhet som ingalunda är vare sig blåögd eller lättköpt. Washington Post-journalisten Eli Saslows ”Rising out of hatred: The awakening of a former white nationalist” (Doubleday) är en initierad skildring av en ung vit makt-aktivists bakgrund och tankevärld, men också en berättelse om hans uppvaknande.

Derek Black växte upp i den amerikanska extremhögerns innersta krets. Hans mamma Chloe hade tidigare varit gift med Ku Klux Klan-ledaren och Hitlerbeundraren David Duke, medan pappa Don var Dukes vän sedan ungdomen och initiativtagare till internetforumet Stormfront som han kallade ”ett stridsrop för den vita rasen” (en av de mest aktiva medlemmarna var Anders Behring Breivik).