Det börjar i all enkelhet. Eva är på besök hos sin far Juha, som förtrollad tittar på en dokumentär om ”Rumble in the jungle”, den legendariska matchen mellan Muhammad Ali och George Foreman i Kinshasa 1974. Det är en fight där en gammal och uträknad Ali utstår sju ronder av massivt stryk och i den åttonde plötsligt lyckas fälla en utmattad Foreman. Man förstår genast att det är en allegori över Juhas eget liv, som präglats av trauman kopplade i första hand till hans identitet som finsk invandrare i Sverige. Inifrån köket ropar dottern på hans uppmärksamhet, hon vill att de ska tala om detta svåra.