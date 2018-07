Rashidis drömdebut gav AIK segern

AIK gjorde ingen superprestation mot Sundsvall. Framför allt handlade den första halvleken om Sundsvall – och i synnerhet om anfallaren Maic Sema. Två ribbträffar plus ytterligare ett superläge – varav ett läge var en möjlig kandidat till årets mål om bollen gått in. Men bollen gick inte in, var det inte ribban så var det Oscar Linnér i AIK-målet som var i vägen.