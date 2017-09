Rasar mot Wahlroos: ”Fullständigt ohistoriskt”

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och SSU:s ordförande Philip Botström under en pressträff på SSU:s kongress på Stockholmsmässan i Älvsjö. Foto: Erik Simander/TT

Läs även Flytten en mental triumf – enligt eliten

I onsdags beslutade Nordea att de ska flytta huvudkontoret från Sverige till Finland. Statsminister Stefan Löfven reagerade på beslutet med att säga att han har förståelse för att många blev frustrerade och förbannade.

– Här har vi en bank som två gånger har fått rejäl hjälp, hela förutsättningen för att banken finns är svenska skattebetalare och tacken för det är att ”nu flyttar vi huvudkontoret, sa Löfven på en presskonferens i Gävle.

I en intervju som Dagens Nyheter publicerades på fredagen kritiserade Björn Wahlroos Löfvens uttalande.

Annons X

– Skattebetalarna har aldrig hjälpt Nordea, de har hjälpt Nordbanken. Det är jätteviktigt att understryka, sa han till DN.

Med Nordbanken syftar han på hur svenska staten på 1990-talet fick ta över den havererade banken. Nordbanken har därefter slagits samman med andra banker till nuvarande Nordea.

Efter den senaste finanskrisen fick Nordea ett jättetillskott av staten i en nyemission 2009. Men det är en annan sak, enligt Wahlroos.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

– Vi tvingades tillsammans med de andra bankerna in i ett garantiprogram som en enda bank behövde, bara för att den inte skulle känna sig ensam, sa Wahlroos.

Enligt DN syftar han på Swedbank.

LO:s Karl-Petter Thorwaldsson reagerar mycket starkt på Björn Wahlroos uttalande som han kallar ”ohistoriskt”.

– Det var kanske det mest märkliga försvar jag någonsin har läst i en tidning. Det betyder alltså att om man byter namn på något så behöver man inte ta ansvar för den verksamheten man hade innan namnbytet, säger han.

Det är bara att kolla på de beslut som togs. Man kan inte kasta av sig sin historia på det sättet.

Thorwaldsson säger att Nordea kom till som en direkt följd av bankkrisen på 1990-talet och att den statliga hjälpen varit en förutsättning för att Nordea i dag är Nordens största bank.

– Delvis blev det en så stor bank på grund av att staten gick in och gjorde detta, säger han.

Han sågar också Björn Wahlroos uttalande att Nordea tvingades in i ett garantiprogram efter senaste finanskrisen.

– Det är bara att kolla på de beslut som togs. Man kan inte kasta av sig sin historia på det sättet, säger han.

Moderaternas tidigare partiledare Bo Lundgren har en annan syn på Björn Wahlroos uttalande.

– Björn har ju alldeles rätt, säger han.

Lundgren var involverad under både kriserna: Under 1990-talet som finansmarknadsminister med ansvar för Bankstödsnämnden, den så kallade bankakuten, och under den senaste krisen som chef för Riksgälden.

Enligt honom är det Stefan Löfven som missuppfattat händelserna.

– Han säger att Nordea har fått statens stöd två gånger. Först och främst ska man säga att Nordbanken fick statligt stöd men då var det, förvånansvärt nog, en av staten misskött bank som fick det stödet, säger han.

Han pekar också på att Nordea inte är samma bank i dag som den som fick stöd på 1990-talet.

– Nordea är inte gamla Nordbanken i dag. Nordea är en finländsk bank, en norsk bank, en dansk bank och Nordbanken, säger han.

Angående krisen 2008 så säger Lundgren att alla banker då behövde kapitaltillskott för att öka kundernas och investerarnas förtroende efter krisen. Därför gjorde de nyemissioner. Enligt honom borde staten då skjutit till kapital i rollen som delägare av Nordea.

I stället valde alliansregeringen att tvinga in Nordea i statens kapitaltillskottsprogram, enligt Lundgren.

– Jag har en viss förståelse för att Nordeas ledning var rätt irriterad. Det gav en bild av att banken var i sämre läge än den faktiskt var. Nordea behövde aldrig och fick aldrig något reellt statligt stöd, säger Bo Lundgren.