Rapptexter kan bli svårare att använda i rätten

Rappare som Jay-Z och Meek Mill stödjer ett nytt lagförslag som skulle göra det svårare för åklagare i New York att åberopa låttexter som bevis i rättsliga förhandlingar. Om lagförslaget går igenom måste åklagarna komma med ”klara och tydliga bevis” för att texterna är ”bokstavliga snarare än figurativa eller fiktion” uppger NME. Annars ska låttexterna inte kunna läggas fram i rätten.

Även Fat Joe, Kelly Rowland och Killer Mike har nu skrivit under ett brev till stöd lagförslaget som presenterades i november, skriver Rolling Stone. Lagförslaget är ett initiativ från tre demokratiska politiker. En av dem, senatorn Brad Hoylman, framhåller att ingen misstänker att Johnny Cash “shot a man in Reno just to watch him die“ eller att David Byrne är en “psycho killer“.