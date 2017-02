Rapporter om räder skakar immigranter i USA

"Det här är det enda hem jag och min familj känner till" står det på en skylt utanför en stängd fiskmarknad i södra Philadelphia. Demonstrationen "A Day Without Immigrants" är tänkt att visa vad immigranter bidrar med i USA:s ekonomi. Foto: Jacqueline Larma/AP

NEW YORK På torsdagen hölls en ”Day without immigrants” runt om USA. Genom att inte gå till sina arbeten och hålla sina butiker och restauranger stängda ville immigranter visa USA:s president vad de bidrar med i ekonomin. Även skolor deltog i protesten.

Enligt CNN stängde flera lunchrestauranger kring kongressen, eftersom de som arbetar där är immigranter. Protesterna kommer efter rapporter om hur myndigheter har börjat knacka dörr för att deportera människor.

I slutet av januari utfärdade Donald Trump ett presidentdekret som uppmanar myndigheter att aktivt arbeta för att deportera immigranter som har gjort något brott eller befinner sig i landet illegalt. Sedan dess har det kommit en rad rapporter om räder där immigranter har tagits i förvar. Förra veckan handlade det om nästan 700 fall, en del har redan deporterats. Nu växer oron.

Polisen genomför dörrknacking i Atlanta. Foto: Bryan Cox/AP

– Det här är myndighetspersoner som går in i lägenhetsbyggnader och på arbetsplatser. Det här är någonting nytt, säger Susannah Volpe, jurist vid Washington-baserade Ayuda som ger immigranter rättslig hjälp, till New York Times.

Det är inte heller bara immigranterna själva som oroas, även arbetsgivare har höjt sina röster. Nyligen gick jordbruksägare i Kalifornien ut offentligt med sin oro över vad som kommer hända med deras verksamhet. Flera av dem röstade på Trump men oroas nu över att han ska deportera större delen av deras arbetskraft. Majoriteten av dem som arbetar på fälten är immigranter.

”Jag hoppas att Trump förstår, som företagsledare, vad det skulle innebära”, sa Jeff Marchini, chef för ett stort jordbruk i Kalifornien, i en radiointervju i veckan.

Kontroller av immigranter har skett även innan Trump tillträdde, men rädslan och oron är påtagligt värre sedan Trump kom till makten, enligt flera hjälporganisationer. Trump har tydligt prioriterat frågan om att utvisa människor utan uppehållstillstånd och har en hård retorik mot immigranter som han ofta kopplar samman med terrorism och kriminalitet.

Demonstranter stöttar Jeanette Vizguerra, en mexikansk kvinna som hotas att utvisas. Foto: David Zalubowski/AP

Donald Trump har också sagt att han ska strypa vissa former av finansiering till städer som New York, Los Angeles och Philadelphia som är så kallade ”sanctuary cities”. Det innebär att polis och väktare inte per automatik samarbetar med immigrationsmyndigheten. Ändå lever immigranter utan papper och immigranter som begått även små brott inte riskfritt i sådana städer.

Immigrationsmyndigheterna kan fortfarande dyka upp på deras arbetsplats eller i deras hem. En åklagare i New York berättade nyligen att hon inte aktivt hjälper immigranter att hålla sig undan, men att hon brukar ge personer i riskzonen en hint.

– Jag brukar fråga om de bor på den adress som de angav till polisen när de åkte fast för något. För om du inte gör det är det svårare för polisen att hitta dig. Sen får de själva lägga ihop ett plus två, säger åklagaren som heter Patricia Lavelle till New York Times.

I USA finns sedan 2012 ett särskilt program kallat Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA. I programmet får runt 750 000 personer tillåtelse att stanna och arbeta i USA om de är ostraffade och kan visa att de har varit här sedan de var barn. Om Trump kommer att behålla det är oklart. Han har tidigare kritiserat programmet för att vara en amnesti för olagliga handlingar men vid en presskonferens på torsdagen sa han att han ska se över programmet ”med hjärta”.

När programmet kom satte myndigheterna upp en telefonlinje som immigranter med DACA-tillstånd kunde ringa om de togs in för deportering, eftersom rädslan för att ge myndigheterna alltför mycket information vid ansökan var stor. Det har förekommit uppgifter om människor som har tagits i förvar trots att de har DACA-tillstånd.