Rapporten en besvikelse: ”Verkligheten kom ikapp”

När nästan alla stora börsbolag har publicerat sina resultat för andra kvartalet står det klart att vinstökningarna var lägre än förra kvartalet.

– Medan första kvartalet var en klang- och jubelföreställning var det andra kvartalet mer som en sten i dojan. Det går att traska vidare, men helst skulle man vilja plocka bort stenen, säger Peter Malmqvist, chefsanalytiker på finanshuset Remium.

Peter Malmqvist har sammanställt storbolagens rapporter och anser att sommarens rapporter totalt sett var en besvikelse.

Visserligen var vinstökningen i genomsnitt 4 procent, jämfört med samma kvartal i fjol, men vinsterna låg 2,8 procent under analytikernas prognoser.

Många investerare hade hoppats på bra rapporter så de hade tryckt upp börsen.

Under första kvartalet ökade visserligen inte vinsterna så mycket mer, fem procent, från samma kvartal i fjol. Men diskrepansen mellan årets första och andra kvartal var betydligt större sett till medianen: en vinstökning på 8 procent under andra kvartalet jämfört med urstarka 18 procent under första kvartalet.

Agnetha Jönsson, börsexpert samt vd och chefredaktör för tidningen Finansliv, beskriver sommarens rapporter som en verklighetskontroll.

– Många investerare hade hoppats på bra rapporter så de hade tryckt upp börsen, men när verkligheten kom ikapp fick de besinna sig lite, säger hon.

Bolagens försäljning har dock utvecklats starkt även under andra kvartalet.

– Det verkar vara svårt att få vinsterna att växa i samma takt som försäljningen. Bolagen tappar helt enkelt vinstmarginaler, säger Peter Malmqvist.

De bolag som kommit med de svagaste rapporterna är Ericsson, Telia och Nordea medan lastbilstillverkaren Volvo, verkstadsbolaget Atlas Copco och gruvföretaget Boliden har visat de största vinstökningarna.

Ericssons rapportmiss blev sommarens snackis. Telekombolaget gjorde en förlust på 1,2 miljarder kronor före skatt under andra kvartalet och försäljningen vek.

Ericssons rapport var betydligt sämre än väntat.

Ericssons aktiekurs rasade 15 procent på nyheten - ett mycket stort tapp för ett så stort bolag. Flera analytiker på internationella investmentbanker drog snabbt ned sina riktkurser.

– Ericssons rapport var betydligt sämre än väntat, särskilt med tanke på psykologin, där många hade räknat med att Börje Ekholms intåg som vd skulle ge ett lyft. I stället blev det en kalldusch. Nedgången i aktiekursen var motiverad, säger Agnetha Jönsson.

Men bolagsaktivisten Christer Gardell har – via sin och Lars Fröbergs fond Cevian – ökat sitt ägande i Ericsson i sommar. De är nu bolagets största ägare, sett till kapital. Röstmässigt är fortfarande familjen Wallenbergs investmentbolag Investor störst, följt av Industrivärden.

Dessutom har telekombolagets omdiskuterade ordförande Leif Johansson aviserat sin avgång.

Agnetha Jönsson påpekar att även Astra Zeneca blev en besvikelse på börsen, trots att siffrorna var bättre än väntat. Där spökade i stället en lungcancerstudie som inte nådde målet.

Sett till olika branscher stod verkstadsbolagen för det största vinstlyftet i kronor under andra kvartalet, främst tack vare lastbilstillverkaren Volvo. I jämförelse med analytikernas prognoser var dock konsumentsektorn den största vinnaren. Draglok var H&M och Essity (tidigare den största delen av SCA).

Sämsta bransch var IT och telekom, mest på grund av Ericsson och Telia.

Nu vilar en ännu större del av kursutvecklingen på fortsatt extremt låga räntor.

Sektorer som är beroende av Sverige, som byggbranschen, konsumentvaror och banker, har gynnats av landets starka ekonomi. Att bankerna tappar i grafen ovan beror på att de hade stora positiva engångsposter under andra kvartalet i fjol, vilket stör jämförbarheten.

De utlandsberoende företagen har fortfarande relativt stora positiva valutaeffekter. Något Peter Malmqvist tror vänder nu när framför allt dollarn är på väg ner mot kronan. Han spår att rapporterna överlag kommer att sprida en viss osäkerhet om hur det ska gå på börsen framöver.

– Nu vilar en ännu större del av kursutvecklingen på fortsatt extremt låga räntor, säger han.