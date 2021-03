Skövlingen av världens regnskog ökade under förra året. Sammanlagt 42 000 kvadratkilometer, eller en yta lika stor som hela Nederländerna försvann under 2020 – det är 12 procent mer än under året innan.

Brasilien står som tidigare för en stor del av skövlingen, landet högg ner tre gånger så stor areal som tvåan på listan, Kongo-Kinshasa. Det uppger organisationen Global Forest Watch (GFW) i en ny rapport.