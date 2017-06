Rapparen Prodigy är död

Albert "Prodigy" Johnson och Kejuan "Havoc" Muchita är tillsammans hiphopgruppen Mobb Deep. Foto: Jim Cooper/AP/TT

Rapparen Prodigy, ena halvan i hiphopduon Mobb Deep, har avlidit i Las Vegas, rapporterar TMZ.

Albert "Prodigy" Johnson har länge kämpat mot hälsoproblem men dödsorsaken är ännu oklar.

Rapparen befann sig i Las Vegas med turnén "Art of rap" tillsammans med artister som Ghostface, Killah och Ice-T. Mobb Deep uppträdde under lördagen.

Duon hade stora framgångar under 90-talet med album som "The infamous" och "Hell on earth". Rapparna var även en del av det ökända öst-västkustskriget mellan olika hiphopartister i USA, bland annat Tupac Shakur.

Prodigy blev 42 år.