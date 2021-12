Rapparen Drakeo the Ruler dödad på festival

Drakeo the Ruler, vars riktiga namn var Darrell Caldwell, skulle ha uppträtt på festivalen Once Upon a Time under lördagen och befann sig på backstageområdet under kvällen. NME skriver att han hamnade i ett stort bråk där han knivhöggs i halsen.

Artisten fördes med ambulans till sjukhus med livshotande skador och under söndagen framkom det att han avlidit.