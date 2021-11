”Räkna med fler luftledningar”

I inledningen av LRF-artikeln i SvD antyds att Svenska kraftnät vill öka överförings­förmågan på ett sätt där behovet kan ifråga­sättas. Bakgrunden är den enorma satsning på vindkraft som görs i norra Sverige vars produktion på något vis måste tas till vara – därav behovet av ledningar. Det förnybara Sverige som många ser fram emot år 2040 kommer att kräva mycket stora utbyggnader av kraft­systemet, speciellt då för de högsta spänningarna och detta av en omfattning som få i landet har insett – if you like wind power you have to love transmission.