Rakips svar – avgjorde mot J-Södra

I tisdags tog U21-landslagets förbundskapten Håkan Ericsson ut EM-truppen till mästerskapet i Polen som inleds om två veckor. En trupp som ska försvara det svenska EM-guldet från turneringen för två år sedan.

Ett namn som inte fanns med var Malmö FF-mittfältaren Erdal Rakip. 21-åringen har funnits med under kvalspelet till U21-EM, men ratades i den slutgiltiga truppen.

– Jag kan inte säga något, det är Håkan som tar ut truppen, säger Rakip till C More.

I lördagskvällens allsvenska bortamöte med tolfteplacerade Jönköpings Södra avgjorde Rakip matchen i den 62:e minuten efter att ha slitit sig loss från J-Södras vänsterback Jonathan Tamimi och kyligt lyft in 2–1 bakom U21-landslagsmålvakten Anton Cajtoft.

– Jag får med mig bollen med lite kamp och chippar in den, säger Rakip.

Cajtoft var annars med och räddade J-Södra kvar i matchen i första halvlek. MFF dominerade fullständigt och tog en rättvis ledning genom Anders Christiansen i den 19:e minuten. Den danske mittfältaren tog med sig bollen i steget och smällde dit 1–0 efter en precis passning från högerbacken Anton Tinnerholm.

MFF-anfallarna Pawel Cibicki, succé i J-Södra förra året, och lagkaptenen Markus Rosenberg hade varsitt läge att utöka MFF:s ledning men fick se målvakten Cajtoft och mittbacken Joakim Karlsson stå i vägen.

Jönköpings Södra, som inte förlorat på hemmaplan i allsvenskan sedan september, lyckades reda ut situationen och MFF:s halvtidsledning var "bara" 1–0.

J-Södra spelade upp sig i inledningen av andra halvlek och formstarke anfallaren Dzenis Kozica kvitterade till 1–1 i den 52:a minuten. Kozicas kanon, efter fint förarbete från lagkaptenen Tommy Thelin, var hans tredje mål på sina fyra senaste matcher.

– Jag är i bra form och jobbar hårt. Det är tråkigt att vi inte vann, vi kom inte in i matchen i första halvlek, säger Kozica till C More.

J-Södra tappade däremot initiativet på nytt och fick se Rakip avgöra med sitt 2–1-mål tio minuter senare.

MFF besegrade svårslagna J-Södra på Stadsparksvallen och drygar ut sin ledning i allsvenskan inför sommaruppehållet. IFK Norrköping, som spelade 0–0 hemma mot AIK i torsdags och möter IFK Göteborg under söndagen, är nu tre poäng efter.

– Det är fantastiskt att leda tabellen, det är bara att fortsätta under hösten, säger Rakip.