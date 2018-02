Rädslan sprider sig efter apokalyptiskt börstapp

2018 befaras bli ett stökigt år på New York börsen. Foto: Richard Drew/AP

Förra veckan var en mörk vecka på New York-börsen. Efter att ha nått rekordnivåer förra fredagen inledde industribolagsindexet Dow Jones en nedgång som kulminerade i fredags.

Indexet avslutade handeln på minus 2,5 procent, 666 punkter ned – den största nedgången en enskild handelsdag sedan juni 2016.

Det är nästan som att byta planhalva i fotboll, nu börjar nästa halvlek.

– Jag ser det som en reaktion på att räntorna börjar stiga ganska rejält i USA. Samtidigt kom det statistik på att lönerna håller på att stiga och det skapar lite oro för att räntehöjningarna kommer gå allt snabbare. Det var det som fick börsen på fall, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

Även Stockholmsbörsen har haft en negativ trend sedan förra tisdagen efter en stark inledning på året. Enligt Joakim Bornold är det kopplat till nedgången i New York och räntehöjningar i Tyskland.

– Samtidigt har det varit lite halvdana rapporter från vissa håll som har påverkat, säger han.

Claes Hemberg säger att även Sveriges Riksbank och ECB tros höja räntorna under året. Något som kommer skapa ett helt nytt klimat på börsen efter många år av räntesänkningar.

– Det är nästan som att byta planhalva i fotboll, nu börjar nästa halvlek. Det kan mycket väl vara början på en sämre börsperiod, säger han.

Han tror att det finns en risk för fortsatta nedgångar i början på nästa börsvecka men han tror inte på några större ras.

– Om börsen gått upp 3-4 procent i januari kan den lika gärna gå ner 3-4 procent i februari, säger han.

Kan det vara början på en lågkonjunktur?

– Jag tror inte att vi får se en allvarligt sämre ekonomi i år, men kanske att vi får se en lågkonjunktur nästa år. Det skulle inte förvåna mig efter så många bra ekonomiska år, med en lågkonjunktur 2019, säger han.

Ska du ha pengar till sommaren ska du definitivt inte ha dem på börsen.

Han säger att det i så fall kan synas börsen redan i år eftersom den brukar gå ner 10-12 månader innan konjunkturvändningen.

– Så ska du ha pengar till sommaren ska du definitivt inte ha dem på börsen, då ska du ha dem på kontot, säger han.

Även Joakim Bornold säger att räntehöjningarna skapar ett nytt läge på börsen.

– Det kommer bli oroligare på börsen, så är det bara. Och blir det också så att inflationen tar fart, som man är orolig över, då kommer det blir riktigt stökigt på börsen framöver, säger han.

Är det slutet på uppgången?

– Nej det behöver det inte vara, men det kommer inte gå spikrakt uppåt. Det beror alldeles på var bolagens vinster tar vägen och där ser det väldigt bra ut, säger han.

Förra veckan var alltså den överlägset sämsta veckan på över två år på Dow Jones.

Man får gå tillbaka till första veckan i januari 2016 för att hitta en värre handelsvecka. Då sjönk Dow Jones med hela 6,2 procent i spåren av oro över Kinas ekonomiska utveckling.

Hur mycket tappade Dow Jones idag? 666 punkter. En tillfällighet? Det tror jag inte.

Tappet med 666 punkter i fredags fick Twitter att explodera. Sifferkombinationen är nämligen en biblisk symbol för ett odjur som visar sig under apokalypsen: "Number of the beast".

"Hur mycket tappade Dow Jones idag? 666 punkter. Låt mig säga det igen: 666. En tillfällighet? Det tror jag inte", skrev till exempel skräckkungen Stephen King.

Dow Jones tappade sammanlagt 3,5 procent under veckan. Sammanlagt tappade de amerikanska börserna motsvarande 7 500 miljarder kronor under förra veckan och över 4 000 miljarder kronor bara under fredagen. Det motsvara nästan hela Sveriges BNP under ett år.