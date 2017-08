Det höjda tonläget mellan USA och Nordkorea handlar i grunden om bristande diplomatiska relationer mellan Trump-administrationen och Kina. Risken finns att USA, som så många andra aktörer genom historien, är på väg att gå i ”Thukydides fälla”, genom att agera aggressivt mot en växande konkurrent.

Donald Trump under ett besök på hangarfartyget USS ­Gerald R Ford. Foto: Steve Earley/IBL

Under åren 431–403 f Kr härjades det antika Grekland av det peloponnesiska kriget. Tillsammans hade Sparta och Aten ett halvsekel före krigsutbrottet drivit ut ­perserna och därefter sinsemellan ingått ett fredsavtal, men nu drevs de ändå in i ett förödande krig mot varandra.

Den grekiske historikern Thukydides var under en tid en av befälhavarna i atenarnas flotta, men levde sedan ett tjugotal år i exil och skaffade sig en allsidig bild av kriget och dess orsaker. Han såg hur makt och maktanspråk präglade beteenden och författade sin ”Historia om det peloponnesiska kriget”, betraktat som det första analytiskt präglade historiska arbetet.

Thukydides huvudtes var att det 27-åriga kriget var en följd av den misstro som Atens uppgång innebar för Sparta – en uppstigande makt utmanade en etablerad makt. Det var, konstaterade han, ”Atens uppgång och den fruktan som den ingöt hos Sparta som gjorde kriget oundvikligt”. Prestige, fruktan och egenintresse är nyckelord i Thukydides analys.

Annons X

Harvardprofessorn Graham Allison har myntat ­begreppet ”Thukydides fälla”. Ett forskningsprojekt vid Harvard under hans ledning har utifrån frågan om relationerna mellan en etablerad och en uppstigande makt inventerat de senaste 500 åren, och funnit 16 exempel på sådana destabiliserande maktförskjutningar, varav tolv lett till krig. Aktörerna hade i dessa fall gått i Thukydides ­fälla. Kriterierna och urvalet av exempel är knappast ­invändningsfria, men problemställningen är högst reell.

Fascinerande, och något förvånande, är att ett av de tolv fallen handlar om det Sverige som i trettioåriga kriget utmanade Habsburgska riket, och i Westfaliska freden tillerkändes en ohållbar stormaktsställning.

Nu föreligger Allisons bok ”Destined for war: Can ­America and China escape Thucydides trap?” (Houghton Mifflin Harcourt). Utifrån Thukydides och de 16 moderna exemplen analyserar Allison relationerna mellan USA och Kina, två länder som han menar är ”på kollisionskurs på väg mot krig – om inte båda länderna vidtar svåra och plågsamma åtgärder för att undvika det”.

I boken redovisar Allison samtliga 16 fall i ljuset av Thukydides fälla, men endast Tysklands uppgång i början på 1900-talet behandlas mer utförligt. Den snabba uppbyggnaden av Tysklands sjöstridskrafter och den ut­maning av Storbritanniens hegemoni till havs som det innebar är ett huvudtema i hans analys av upprinnelsen till första världskriget – med betydande bäring på den växande kinesiska flottan och USA:s förhärskande närvaro i Stilla havet.

Det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen samt Tysklands återförening efter murens fall utgör två av de fyra fall som inte lett till krig. Det kalla kriget med dess terrorbalans övergick aldrig i det krig som under decennier hotade. Under Kubakrisen i oktober 1962 stod ­världen inför vad Allison beskriver som ”den farligaste konfrontationen i mänsklighetens historia” och den rymmer ”de för dagens amerikansk-kinesiska dilemma mest relevanta lärdomarna”. I krisens mest intensiva skede tillstod president John F Kennedy för sin bror Robert att han bedömde risken för ett kärnvapenkrig som ett till tre. Vad skulle förloppet ha blivit utan kärnvapen?

Tysklands återförening efter murens fall skedde inom ramen för den europeiska gemenskapen, med Tyskland och Frankrike som huvudarkitekter för ett fördjupat ­europeiskt samarbete. Historien upprepade sig inte.

Till största delen handlar Allisons arbete om risken för krig mellan USA och ett uppstigande Kina. Kina vill, ­konstaterar Allison, ”återta sin rättmätiga plats” och USA befinner sig, menar han, i ett tillstånd av förnekelse vad gäller Kinas omvandling från ett agrart bakvatten till ”den största aktören i världshistorien”. Att en 5 000-årig civilisation med 1,4 miljarder in­vånare återtar sin betydande ställning i världen är, understryker han, ”inte ett problem som kan fixas, utan ett nytt sakläge”.

Allison ägnar stort utrymme åt att beskriva Kinas ­dramatiska utveckling i allt från BNP-termer till topprankningarna för kinesiska universitet. USA kan komma att bli tvåa.

Donald Trump i sammanträde med Xi Jinping under G20-mötet i Hamburg i juli. Foto: Evan Vucci/AP

I likhet med Henry Kissinger är Allison förförd av Kina, påtagligt imponerad av Kinas utveckling och inte minst av hur Xi Jinping har konsoliderat sin makt, gjort sig till ”chairman of everything” och lanserat drömmen om ­Kinas pånyttfödelse som ett identitetsprojekt med djupa rötter i landets historia. Han problematiserar inte Kinas situation vad gäller vare sig partistaten eller den investeringsdrivna ekonomins stora utmaningar. Begrepp som civilsamhälle och mänskliga rättigheter lyser med sin frånvaro. Xis stora mardröm är att gå det sovjetiska kommunistpartiets öde till mötes, men han har, konstaterar Allison, tagit lärdom och förstärkt partiets kontroll över förvaltningen och försvarsmakten – den yttersta garanten.

I likhet med Samuel Huntington och dennes ”Civilisationernas kamp” menar Allison att mänsklighetens djupaste motsättning är civilisatorisk. Kina kommer, konstaterar han och citerar Kina-insidern Lee Kuan Yew, det moderna Singapores grundare, att kräva ”att bli accepterat som Kina, inte som en hedersmedlem i västvärlden”.

Allison diskuterar de allvarligaste konfliktområdena i regionen, som Nordkorea, Östkinesiska havet med dess historiskt tungt belastade sino-japanska motsättningar, de territoriella konflikterna i Sydkinesiska havet, Taiwans ställning, de växande konfrontationerna till havs och riskerna för att ekonomiska konflikter ska leda till krig. Ingen av dem har lett till krig, men de är hotfullt svårlösta och det är lätt att föreställa sig tändande gnistor, i synnerhet som riskerna för missförstånd är stora.

USA svarar för drygt en tredjedel av världens försvarsutgifter, Kina redan för en dryg tiondel (tre gånger så mycket som Ryssland), och båda länderna bygger ut sina stridskrafter till havs såväl som i cyberrymden. Betydelsen av ett försvar i världsklass var ett centralt tema då den kinesiska folkarmén den 1 augusti firade 90-årsjubileum.

Att bevara status quo är en omöjlighet, och USA saknar, menar Allison, en strategi baserad på den nya ekonomiska maktbalansen. Allt talar för att relationen kommer att präglas av växande strategisk misstro. Den dynamik som Thukydides identifierat kommer att intensifieras under kommande år.

För Kina är det naturligt att vilja se sig som en regional ledare. Xi Jinping har förklarat att Stilla havet är stort nog för dem båda, men USA:s så kallade forward defence line i Stillahavsasien, ett centralt element i USA:s globala ­strategi, löper genom allianserna med Sydkorea, Japan och Filippinerna och manifesterad närvaro i Sydkinesiska havet nära inpå Kina. Navigationsfrihet i USA:s tolkning omfattar också krigsfartyg. Samtidigt blir i synnerhet ­Kinas ekonomiska och militära närvaro i regionen allt mer omfattande och grannländernas säkerhetspolitiska dilemman allt större.

Krig är dock inte oundvikligt och Allison redo­visar en rad möjliga åtgärder baserade på ”strukturella realiteter”. Han vill för­hindra, inte förutsäga. Grundläggande är, förklarar han, att aktörerna klargör sina vitala intressen, förstår den andres kärn­intressen, utvecklar realistiska strategier och, först av allt, förmår lösa inhemska problem. Att lösa dem är viktigare än något ­annat, menar Allison som är orolig över demokratins tillstånd i Trumps USA.

Xi Jinping har vid flera tillfällen refererat till Thukydides fälla. Då Allison år 2013 i Peking deltog i ett samtal med Xi förklarade Xi att ”vi måste alla samarbeta för att undvika Thukydides fälla”. Kinas uppgång var, försäkrade han, till sin natur fredlig. Xis visioner för Kina är sam­tidigt omvälvande. Kinas tid har kommit! Satsningar på nya sidenvägar till lands och till havs är en av symbolerna.

Allison konstaterar i sitt förord att det är svårt att tänka sig bättre rollfigurer i ett Hollywooddrama än Xi och Trump. De är två vitt skilda aktörer – Trump en oförutsägbar narcissist och Xi en makthavare som tillbringat sitt liv på olika poster i partistaten, och de tio senaste åren i dess allra högsta ledning – men båda med en dröm om storhet och övertygelse om den egna rollens centrala betydelse. I sin ohämmade framfart har Trump ironiskt nog snarare gjort Kina än USA ”great again”.

Efter Xis besök på Mar-a-Lago i april rådde ett slags tillfällig borgfred, med Nordkorea som ett slags test. Men Trump tvingas inse att Kina inte kommer att lösa Nord­koreafrågan åt USA. Inget av länderna vill se nordkoreanskt kärnvapeninnehav, men idag är landet de facto en kärnvapenmakt, fast besluten att inte ge upp denna hasardpräglade överlevnadsgaranti. Stabilitet är Pekings högsta prioritet och i Pekings analys bär USA huvudansvaret för såväl Nordkoreas kärnvapenutveckling som den pågående eskaleringen. Någon militär lösning finns inte i ett drama som ytterst beror på USA:s och Kinas förmåga att samarbeta. I en framförhandlad grand bargain skulle en för regionen ovärderlig lösning kunna uppnås, men diplomati kräver tålamod, en stor bristvara i synnerhet i Trumps värld. Samtidigt kommer de inneboende ­sino-amerikanska motsättningarna, särskilt på det ­handelspolitiska området, oundvikligen i alltmer öppen dager.

Världen befinner sig i ett drama med många svår­förutsägbara akter. Krig är inte oundvikligt, men konfrontationer en ständigt närvarande risk. Möjligheterna till gemensamt ansvarstagande är stora, och måste tas till vara. Ytterst finns förhoppningsvis alltid insikten att de i ett kärnvapenkrig skulle förgöra varandra och betingelserna för mänskligt liv.

Börje Ljunggren F d ambassadör i Kina och författare till bland annat ”Den kinesiska drömmen. Xi, makten och utmaningarna” (2017)