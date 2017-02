En gång reste jag med lätt bagage. Det som känns som mycket länge sedan. Inte behöver jag numera så mycket mer kläder, krämer eller böcker för lust- och nödstunder. Nej, mest utrymme tar medicinerna. Alla dessa piller jag behöver för och mot olika åkommor. Mattestunden före varje avresa; vänta, hur många av den här sorten behöver jag nu om jag är borta i två veckor, eller tre, plus de andra och …

2 x 14 + 3+14 + …

Kanske bäst hämta ut en extra omgång på apoteket. Det är då det blir riktigt svårt. För där står någon som undrar om jag ska ha den medicin som läkaren skrivit ut eller den som är likadan men mycket billigare. Varför den inte står på receptet? Ingen vet. Att ifrågasätta sin läkares eventuella – osunda – kopplingar till läkemedelsbranschen är ingen favoritsyssla när kön bakom en växer. Men man måste väl få fråga om dessa två piller – som liksom så många andra mediciner har en kaskad av bokstäverna x, y och c i sina namn; varför kan tillverkarna inte ta efter IKEA och döpa sina produkter till något så enkelt som Billy, Saga och Kivik – ja, om medicinerna som påstås vara utbytbara verkligen är identiska.

– Det ska de vara, säger kvinnan bakom disk.

Men om de inte … Bäst att inte chansa – och vips uppstår en mellanskillnad på tre eller tre hundra kronor.

Plötsligt minns jag pappas medicinlager under nattduksbordet, stort nog att utgöra en apoteksfilial. Det enda han själv visste var att några skulle han ta mot sina krämpor och andra skulle ta bort biverkningarna av de första men då måste han plussa på med en tredje. Och så vidare.

Då log jag, ömt och bekymrat, åt hans förvirring. Nu märker jag hur jag själv skalar bort vissa delar av informationsflödet. Undviker att gå in och googla på olika besvär av risk för känslan att nå dödsbädden före kvällen. Lika snabba blickar får bipacksedlarna som medföljer de olika förpackningarna, eftersom man till slut ofelbart landar i upplysningen att det kan hända, även om det är ovanligt, att man av just dessa piller blir blind. Tappar allt hår. Går in i en akut psykos. Eller, i bästa fall, bara blir illamående, får hudutslag och blod i urinen, buksmärtor och ledbesvär.

Numera frågar jag läkare, i färd med att ge mig nya medikamenter, inte så mycket om de positiva verkningarna. Jag utgår från att de finns eftersom man anser att jag behöver medicinen. Knäckfrågan är en annan: hur farliga de kan vara. Vilka biverkningar de kan ge. Och då hamnar vi i ett cirkelresonemang utan slut; alla mediciner har biverkningar och ingen vet vem som kan drabbas av vad, men samtidigt…

Jo då, jag är hyfsat frisk om ni undrar. Att mediciner utgör mitt tyngsta bagage får kanske räknas som klar överdrift. Tar jag ett djupt andetag och tänker efter finns något annat som väger mycket tyngre: Min rädsla för att bli sämre – eller få helt nya symtom – om jag petar i mig de piller som ska göra mig bättre.

Rädsla urholkar själen. För att inte tala om kroppen.