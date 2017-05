Radiohead lämnar jubileumsledtrådar

Radioheads frontfigur Thom Yorke. Arkivbild. Foto: Rob Grabowski/AP/TT

Med bara några veckor till 20-årsjubileet av Radioheads album "Ok computer" hintar det i sommar Sverigeaktuella brittiska bandet om en jubileumsutgåva.

I förra veckan dök kryptiska affischer upp runt om i världen, bland annat i London, Berlin, Amsterdam och New York, med årtalen 1997–2017 och en text som refererar till Radiohead-låten "Fitter happier" från den aktuella skivan.

Nu har bandet själva publicerat en video på Twitter som ger ytterligare bränsle till spekulationerna. I den 29 sekunder långa filmen syns en flimrande datorskärm samtidigt som ett barn läser texten till "Ok computer"-singeln "Climbing up the walls".

Annons X

"Ok computer" anses ofta vara bandets främsta och ett av de mest inflytelserika alternativa albumen under 90-talet.

Radiohead spelar i Globen i Stockholm den 9 juni.