Nyss var de radikala islamisterna några hundra, och Säpo sade sig ha hyfsad koll på vilka de var. Så är inte fallet längre. Främst beror ökningen på IS aggressiva rekrytering, säger Säpo. En del av dem har också återvänt från krig i Syrien och Irak. Sent omsider och efter ett obekvämt politiskt vakuum har flera utredningar nu tillsatts för att lista ut vad som ska hända med dem och hur terrorhot ska bemötas bättre i Sverige.

Jag tänker på dem när jag lyssnar på min vän och kollega Souad Mekhennet som talar om sin nya bok, ”I was told to come alone.” I mer än femton år har Souad, som är från en turkisk-marockansk familj och uppväxt i Tyskland, haft en ovanlig specialitet: Hon har sökt upp muslimska extremister, i Europa och i Mellanöstern, och bett att få tala med dem.

Under åren har hon träffat IS-ledare, medlemmar i al-Qaida och allehanda fotsoldater och rekryter till islamistiska terrorrörelser. Som muslim och med en familj som invandrat till Europa har hon ofta delat jihadisternas bakgrund, och lyckats få dem att prata – om vad de anser är västvärldens hyckleri, rasism, utanförskap och drömmar om kalifat.

Så går det verkligen att ”avradikalisera” en övertygad jihadist, undrar jag?

Och bland sina slutsatser återkommer Souad flera gånger till samma sak: ”Den som känner sig som en del av ett samhälle vänder sig sällan emot det.”

För det som hittills visat sig både mest kostnadseffektivt och effektfullt är att förhindra radikalisering innan det sker. Eller i alla fall innan någon åker iväg eller närmar sig idén om att utföra våld på hemmaplan.

Det är vad idén om att samhället ska kunna förhindra radikalisering och rekrytering går ut på: Att försöka få unga muslimer att känna ett bättre band till landet där de bor, och därmed bli mer motståndskraftiga mot radikal propaganda.

Flera av de mest intressanta och kontroversiella åtgärderna återfinns i Tyskland, där de dansar rakt in i gränslandet för religionsfrihet, organisationsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet. För istället för att lämna religiösa samfund ifred ingriper och involverar sig det civila samhället i mycket högre grad.

Där finns till exempel en form av socialarbetare som inte väntar på att få ett osannolikt samtal från någon som redan är uppslukad av IS-propaganda. I stället ägnar de sig åt uppsökande verksamhet i moskéer och muslimska organisationer, och verkar även online i olika forum. Deras uppgift är att ge sig in i informationskriget och erbjuda en alternativ bild av samhället och religionen, till en person i taget. De ifrågasätter radikal ideologi, diskuterar utrikespolitik och hjälper även till med praktiska saker, som att hitta jobb och bostad. De som har rekryterats till dessa jobb är ofta muslimer själva, och de avlönas av den tyska motsvarigheten till Säpo – utan att ha rapportskyldighet tillbaka.

Det är förstås svårt att veta om det senare stämmer, men det finns en logik i att förebyggande arbete ändå är så värdefullt att det är värt att investera i det innan problemen uppstår. Tyskland, Belgien och Storbritannien har också helt sonika förbjudit och slutat finansiera flera organisationer som misstänkts ha rekryterat jihadister och hjälpt eller uppmuntrat dem att resa till Syrien eller Irak. Där går åsikterna isär om det verkligen är en bra idé – eller om det är mer effektivt att istället infiltrera organisationerna och försöka erbjuda alternativ information till dem som söker sig dit.

Ett ytterligare samhällsproblem är radikala islamister som återvänt från krig. Redan 2015 beräknade Interpol att det fanns ungefär 4 000 återvändare i europeiska länder. Och ju sämre det har gått för islamiska staten, desto fler återvändare med en tydligt uttalad uppgift: Att bedriva jihad mot befolkningen i sina västeuropeiska hemländer. Enligt en tysk undersökning är ungefär hälften av de som återvänder precis lika övertygade när de kommer hem, där de planerar att fortsätta sin gärning.

Hur de sedan bemöts vid gränsen skiljer sig dock markant. Om de ens kommer dit – Storbritannien och Frankrike har skickat specialtrupper till Irak för att helt enkelt hindra krigare med brittisk och fransk anknytning från att någonsin återvända, genom att döda dem i fält.

Storbritannien har också en hårdför inställning till dem som ändå lyckas ta sig hem, där de i första hand grips och förhörs. Polismyndigheten kan också beslagta pass om de misstänker jihadresor utomlands, och till och med neka sina egna medborgare att komma tillbaka om de tros ha begått terroristbrott och krigat för IS. De som ändå släpps tillbaka in i landet riskerar att övervakas och beläggas med elektronisk fotboja, och de måste även inställa sig för rapportering till polisen med jämna mellanrum.

Ett exempel på en mer liberal inställning finns i Danmark, där psykologer och socialarbetare har utformat ett frivilligt program både för att hindra aspirerande jihadister från att åka, och för att hjälpa dem när de kommer tillbaka. I flera andra länder har också stat och kommuner anställt och rekryterat muslimer och imamer för att blanda sig i återvändares liv för att både bevaka och hjälpa dem.

Mycket av arbetet har pågått i flera år, eftersom det blev tydligt redan före 2014 att IS rekryterade från Västeuropa. I Sverige däremot, säger kommuner att de inte har en aning om ens vilka IS-krigare eller andra våldsbenägna islamister som bor där. Det gör det svårt att ens påbörja någon form av förebyggande eller rehabiliterande arbete.

Vad tror då Souad, som har tillbringat ett och ett halvt decennium med jihadister, om möjligheterna till framgång?

”När man en gång har skurit halsen av en människa är det nog svårt att rehabiliteras.”