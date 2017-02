Rådgivare: Trumps beslut kommer inte bli ifrågasatta

På söndagsmorgonen intervjuades Stephen Miller på CBS News program Face the Nation, där han hade följande att säga om Trumpadministrationens makt och en domare från Seattles stoppande av det omskrivna inreseförbudet:

– En icke-vald domare i Seattle kan inte göra om hela landets lagar. Det är bara galet. Idéen om att du har en domare i Seattle som säger att en utlänning som bor i Libyen har effektiv rätt att komma in i USA – är bortom något som vi har sett förut. Slutresultatet av det här är att våra motståndare, media, och hela världen kommer snart att se, när vi börjar ta ytterligare handlingar, är att presidentens krafter att skydda landet är väldigt substantiella, och kommer inte att bli ifrågasatta.

Citatet ”kommer inte bli ifrågasatta” har lett till oro bland allmänheten och kommentatorer. Senator Jeff Flake, en republikan från Arizona, sade att alla steg presidenten tar måste vara i enlighet med konstitutionen.

– Jag menar, självklart, presidenten vill hålla landet säkert. Jag erkänner det. Jag tror att alla gör det, och jag applåderar honom för att försöka göra det. Men, givetvis, måste det var konstitutionellt, och det måste vara vist.

Stephen Miller har tidigare hamnat i blåsväder i och med att han påstått att USA-valet var utsatt för omfattande röstfusk.

Donald Trump själv är dock mer än nöjd med uttalandet från rådgivaren:

Congratulations Stephen Miller- on representing me this morning on the various Sunday morning shows. Great job!