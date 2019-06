Råden som förlänger livet med uppåt tio år

I dag är de flesta experter överens om att kosten har stor inverkan på vår hälsa. När Harvard School of Public Health ringade in fem livsstilsfaktorer som kan förlänga livet med upp till tio år var ett av råden just att äta hälsosamt. Studien, som är en av de mest ambitiösa i sitt slag, analyserade 34 års data från 78 865 kvinnor och 27 års data från 44 354 män.