Räcker Östersunds kaxighet till SM-guld?

2010: Åker ur division 1 norra efter att ha slutat näst sist i serien.

2011: Daniel Kindberg, som tidigare fungerat som sportchef, blir ordförande och brittiske tränaren Graham Potter hämtas in. Klubben påbörjar klättringen genom att vinna division 2 Norrland i överlägsen stil.

2012: Springer som nykomling rakt igenom division 1 och avancerar för första gången någonsin till superettan, genom att vinna serien.

2013: Daniel Kindberg uttalar mål om direktavancemang, men laget slutar på 10:e plats i superettan.

2014: Närmar sig toppskiktet i superettan, men lyckas inte utmana topptrion med Hammarby, Gif Sundsvall och Ljungskile utan slutar femma.

2015: Slutar tvåa i superettan, en poäng bakom Jönköpings Södra, och avancerar till allsvenskan.

2016: Charmar stora delar av fotbolls-Sverige med sin passningsfotboll som räcker till en åttondeplats i tabellen.

2017: Vinner svenska cupen och hakar på i den allsvenska tabelltoppen under vårsäsongen – går in i en julimånad som bjuder på allsvensk toppstrid och Europa League-kval mot Galatasaray.