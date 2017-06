Queens of the Stone Age släpper nytt album

Queens of the Stone Ages nya album heter "Villains". Arkivbild. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Rockbandet Queens of the Stone Age släpper ett nytt album som har fått titeln "Villains", skriver Pitchfork.

Albumet har inte fått något släppdatum än, men i ett videoklipp som bandet har lagt upp på Youtube framgår det att Queens of the Stone Age har samarbetat med producenten Mark Ronson.

I en intervju från tidigare i år beskrev sångaren Josh Homme den kommande skivan som ett "upptempo-album" och jämförde den med "en panter som hoppar ut från träden i mörkret".

Annons X

Queens of the Stone Ages senaste album "Like clockwork" släpptes 2013.