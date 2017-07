Queen och Bowie kan ha flera gömda låtar

Queens sångare Freddie Mercury under en konsert i Drammen, Norge, 1982. Arkivbild. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix/TT

1981 spelade David Bowie och Queen in klassikern "Under pressure". Samarbetet mellan musikerna var dock inte det enda, skriver The Guardian.

Peter Hince, som var chef för Queens turné-följe under perioden, berättar i en kommande Bowie-bok av författaren Neil Cossar att musikerkonstellationen spelade in fler låtar – som aldrig släpptes. Enligt Hince rörde det sig om såväl covers som egenskrivet material.

I en intervju med Mojo i juni avslöjade dessutom Queens gitarrist Brian May – om än inte detaljerat – att Queen och Bowie spelade in mer musik i samband med "Under pressure"-sejouren.

Om musiken någonsin kommer ut – och om någon ens vet var inspelningarna är – verkar dock oklart.

David Bowie avled förra året, medan Queen-sångaren Freddie Mercury gick ur tiden 1991.