Hon sitter högst upp på en kökkenmödding av gammalt smink, paljetter, skor med vansinnigt höga klackar och mer alldeles vanligt skräp. En dragshowdrottning med några år på nacken. Hon tänker dock inte dra sig tillbaka. Nej, hon ska fortsätta vara en jobbig annan, ett obestämt non-serviam. Genom sitt eget mörker vill hon leta upp allt svart, otänkbart och farligt. Av sin svaghet bygger hon en rustning av smink och paljetter för att stå emot det sedvanliga hatet och hotet.

Robert Fux har just passerat Stockholm. Under året har han varit tjänstledig från Kulturhuset Stadsteatern för att bli artist in residence på Vara konserthus på Västgötaslätten. Resultatet är turnéföreställningen ”Dragshow” som vuxit till nästan två timmar självbiografi, vass introspektion och manifest. Mycket dödsångest luftas, liksom skräcken för att inte kunna vara sig själv, att petrifieras av sin helt meningslösa vanlighet.