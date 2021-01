I novembernumret av Vanity Fair berättar journalisten Jeff Sharlet om ”Evelyn”, en helt vanlig amerikansk medelklasskvinna som genom sin dragning till den nyhedniska rörelsen wicca och andra nyandliga praktiker sveptes med i det komplicerade och osannolika konspirationsteoretiska nätverket Qanon. Evelyns intresse för Qanon gjorde att hon snabbt föll ner i ett kaninhål av alltmer absurda och oroväckande påståenden om hur Demokraterna genom en konspiration styr Amerika. Enligt Qanon existerar det en underjordisk grupp som i hemlighet styr USA och som består av en satanisk pedofilsekt som äter barn för att hålla sig evigt unga. Uppgifterna fick Evelyn att börja agera för att rädda Amerika, med en aktivism som alltmer började närma sig terrorism. Vid ett tillfälle försökte hon preja en ”potentiell konspiratör” av vägen innan hon själv körde in i en betongpelare.

Berättelsen om Evelyn, så som den återges i artikeln ”How QAnon crept into the mind of Donald Trump and turned conspiracy into reality”, är inte unik, utan en rätt typisk skidring av hur samtidens konspirationsteorier kan få väldigt allvarliga konsekvenser i helt vanliga människors liv.