Putins uttalande får gaspriset att falla

På den nederländska gasmarknaden faller priset för gasleveranser nästa månad 6:75 euro till 77:75 euro per megawattimme. Terminskontraktet för leveranser under första kvartalet 2022 backar samtidigt 7:75 euro till 76 euro per megawattimme.

Det var sent i onsdags som Putin sade till Gazpromchefen Alexej Miller att Gazprom kan börja fylla på de europeiska lagren så snart Rysslands lager är fyllda.