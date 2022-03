Putin kan falla – men ryska imperiet består

För drygt 30 år sedan, när det sovjetiska imperiet begravdes, var vi många i väst som drog den lyckliga men förhastade slutsatsen att den hotfulla björnen i öster äntligen var skjuten, att efterkrigstidens latenta atomkrigshot kunde läggas till handlingarna. Det var över.

I boken ”The end of history and the last man” (1992) argumenterade Francis Fukuyama rentav för att historien hade nått vägs ände. Demokratin och den liberala marknadsekonomin hade slutgiltigt segrat. USA:s och Västeuropas styrelseskick var ”the final form of human government”. Ett samhälle som nått fram till denna evolutionära nivå kunde inte, menade Fukuyama, uppnå ett annat och högre stadium av mänsklig politisk existens. Förvisso riskerade framtiden att rymma en och annan totalitär fallgrop, men för varje ny kris som hanterades och löstes skulle den västliga liberala demokratin växa sig starkare och ta över världen.