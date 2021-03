Putin beordrade kampanj mot Biden

Ryssland ledare Vladimir Putin mot Irans president Hassan Rouhani. Så man kan också beskriva det amerikanska presidentvalet 2020.

Enligt rapporten från säkerhetstjänsten Office of the Director of National Intelligence försökte de båda diktaturerna påverka valet, men på var sin sida. Medan Ryssland och Vladimir Putin drev en påverkanskampanj för att hjälpa Donald Trump att sitta kvar i Vita huset så verkade Iran i motsatt riktning, för att bli av med den republikanske presidenten.