Jag är verkligen en varm podcastvän. På det sättet blir långpromenader så mycket angenämare.

Jag lyssnar nästan alltid på BBC Analysis eftersom det programmet oftast ger mig inblickar i frågor som jag inte vet så mycket om tidigare.

Jag har just lyssnat på en podcast som har rubriken: The pull of Putin och som på BBCs hemsida beskrivs så här:

Varför vill populistiska politiker över västvärlden ha varmare relationer med Ryssland? Är de bara Kremls agenter? Eller vill de använda en växande önskan att finna en gemensam linje med Moskva - och få ett slut på spänningen mellan öst och väst?

Tim Whewell färdas från Ryssland till Amerika ochsedan till Europa för att reda ut många olika aspekter på pro-Moskva tänkande, och erbjuder en provocerande analys som utmanar konventionellt tänkande om förhållandet mellan Ryssland och västvärlden.

Donald Trump är bara en av en ny typ av västerländska politiker som vill ha varmare relationer med Vladimir Putin. De flesta västerländska experter säger att det är farligt: ​​en aggressiv Ryssland konspirerar för att dela och försvaga väst.

Men Trump och andra verkar ha utnyttjat en populär önskan att minska spänningarna och upptäcka vad Moskva och västvärlden har gemensamt.

Kan Moskva nu leda en ”konservativ International”, främjande av traditionella sociala värderingar och den nationella suveräniteten runt om i världen?

Till höger ser några Ryssland som en andlig ledstjärna.

Andra, både på höger och vänster, tror helt enkelt att hotet från öst är mycket överdrivet - och känner sympati för Ryssland som en protest mot det västerländska Establishment.

Kanske är det dags för ett nytt sätt att förstå relationerna mellan de gamla supermakterna?

Oavsett vilka slutsatser man drar fann jag programmet intressant - inte minst redovisningen av Putins förhållande inte bara till den grekisk-ortodoxa kyrkan utan också till andra trosriktningar och religioner.

I USA idag är relationerna till Ryssland en superhet fråga och jag betvivlar att någon här skulle våga göra samma program som BBC.