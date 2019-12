Att behöva lämna kreditkort vid bokning känns inte vidare punkigt. Att allt fler krogar använder sig av ett bokningssystem där gäster debiteras en summa om bordet avbokas senare än 24, 48, och ibland till och med 72 timmar är ett oskick. Nåväl, Coco & Carmen ska inte ensamma behöva klä skott för detta.

När vi besöker Banérgatan 7 en regnig novemberkväll mitt i veckan är det som om vi dyker rakt in i ett pågående party där 1970- och 80-talsdängor, som ”Hooked on a feeling”, och ”We built this city” ljuder ur högtalarna. Vi blir lite besvikna när vi placeras i vad som känns som en serveringsgång, bakom själva matsalen. Det är som om vi inte riktigt får vara med på festen.