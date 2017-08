Lana Del Rey avslutade festivalen på lördagen. Arkivbild. Foto: Thomas Johansson / TT

Festivalen i Slottsskogen lockade storpublik med akter som The xx, Lana Del Rey, Frank Ocean och Regina Spektor.

Enligt Göteborgs-Posten snittade Way out West på 34 000 besökare per dag, vilket är publikrekord.

Redan nu satsar arrangören på en festival nästa år. Men än är inget bekräftat.

Annons X

– Vi vill absolut göra en festival 2018. Det är vår plan och vår avsikt. Men det är en stor mekanik att veva igång med enormt många inblandade, säger Joakim Skoglund på arrangören Luger till tidningen.