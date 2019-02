Publikens otippade favoriter i Melodifestivalen

Den första delfinalen i Melodifestivalen närmar sig och spänningen stiger. Efter det första genrepet visade Melodifestivalklubbens undersökning att Mohombis popiga kärlekslåt "Hello" och Wiktorias ballad "Not with me" var favoriter bland publiken.

– Jag vill till final, det är målet. om det händer via andra chansen eller direkt, det spelar ingen roll. Jag vill bara gå vidare och uppträda med min låt igen, säger Wiktoria efter det första genrepet.