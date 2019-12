I boken ”Ready steady go! – the smashing rise and giddy fall of Swinging London” beskriver författaren Shawn Levy den gråmulna dagen 1969 då The Beatles gjorde en överraskningsspelning på ett hustak i London och kom att avrunda hela decenniet. Swinging Londons it-boy Terence Stamp står i ett gatuhörn och väntar på en taxi till flygplatsen och det sista han senare kommer att minnas av 60-talets London är att John Lennon står på ett hustak vid Savile Row och sträcker sig till himlen i en bön: ”Don’t let me down”.

50 år senare är musikbranschen så bred att en artist knappast summerar ett decennium med lika sylvass precision som The Beatles, men Asap Rocky är faktiskt en fullvärdig kandidat att avrunda 10-talet. Hans karriär tog skruv precis i början av decenniet, då han befriad från nostalgi och ett konservativt hiphop-tänk, omdefinierade New Yorks hiphop-scen och blåste nytt liv i den genom att mixa Harlem med Houston. Med smala jeans och genreöverskridande beats var han en frisk fläkt i en stad som fortfarande sökte efter sin nästa Notorious B.I.G. eller Jay-Z.