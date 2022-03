Kära Jelena är den Riga-födda dramatikern Ljudmila Razumovskajas mest spelade pjäs. Den skrevs redan 1980 och förbjöds i dåvarande Sovjet. Det vore därför inte oävet att med denna premiär dra paralleller till rådande situation med Ryssland och den tilltagande censuren av kritiska röster inom kultursfären i kölvattnet på invasionen av Ukraina. Jan Bergmans uppsättning av pjäsen 1990 på Dramaten med Bibi Andersson i huvudrollen lär också ha setts med glasnost- och perestrojkafilter. Det här är obehagligt vältajmat.

Pjäsen utspelar sig under en enda natt hemma hos lärarinnan Jelena Sergejevna. Under förevändning att de vill fira hennes födelsedag har fyra av hennes elever trängt sig på hos henne för att övertala till sig nyckeln till kassaskåpet där deras examensprov ligger. Toppbetyg är nödvändiga för att komma in på de universitet de vill studera vid och för att ha en framtid för sig. Jelena låter sig varken mutas eller trugas och snart uppstår en gisslansituation som eskalerar i såväl våld som tillspetsade ställningstaganden.