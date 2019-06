Att vissa har svårt för att be om ursäkt ser vi gång på gång. Trots att det är bland de första grejerna vi lär våra barn ser vi dagligen exempel på personer som kämpar med att säga. Politiker och inte minst me too-rörelsen visade det. Men hur kommer det sig egentligen?

Enligt psykologen Fredrik Sandin finns det en tydlig koppling till självkänsla. Personer med en sund självkänsla, med en stabil ”plattform” i sin personlighet har lättare att erkänna ett misstag och be om ursäkt. För personer med en svag självkänsla kan ett begånget misstag definiera hela ens identitet. De tänker att ”om jag ber om ursäkt erkänner jag att jag är en dålig person”.

– Att inte kunna be om ursäkt handlar även om att personer är olika bra på att hantera känslor av skuld och skam – de känslor som aktiveras när vi gjort något fel, säger Fredrik.

Personer som är bra på att hantera skuld och skam kan agera konstruktivt utifrån känslorna och för de blir det naturligt att be om ursäkt. För de som är mindre bra på att hantera skuld och skam blir reaktionen ofta något av följande istället:

Tillbakadragande

Att vända sig bort, bita sig i läppen, säga: ”ja, ja, ja…” till mer allvarliga former som att gå under jorden i flera månader. Med andra ord olika former av att “stoppa huvudet i sanden”.

Undvikande

Att göra allt för att skaka av sig skammens eller skuldens obehag: överlägsenhet, kyla, arrogans, bristande hänsyn, hybris. Man kan skylla på någon eller något annat, betona mindre fel för att skyla över större. Olika typer av beteenden som distraherar från känslan av skam eller skuld.

Gå till motattack

För att sänka någon annan under sin egen nivå och på så vis kontrollera via förtal, avvisande, hån och tuffhet.

Har du svårt att erkänna dina fel och be om ursäkt? Fredriks bästa tips: – Att erkänna fel och be om ursäkt är ett sätt att visa sig sårbar och det är i grunden ett beteende som skapar förtroende, respekt och tillit. – Ett fel definierar inte hela dig som person. Alla gör fel ibland och det skadar då inte att be om ursäkt. – Om du kan be om ursäkt så agerar du som ett föredöme och kan hjälpa andra att förstå att det inte är så farligt att göra fel. Det skapar en högt i tak-känsla.

Fredrik Sandin är psykolog och grundare av Ahum, som hjälper människor att träffa rätt psykolog eller terapeut.