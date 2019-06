Semestern närmar sig med stormsteg. Men för många innebär juni ett fullspäckat schema – med sista jobbrycket, skolavslutningar och sommarfester. SPG bad psykologen Fredrik Sandin ge sina bästa tips på hur man undviker semesterstressen.

– Räkna med att det tar ett par dagar att ’avvänja’ dig från det vardagliga – jobb, stress och invanda rutiner. Av den anledningen är det fördelaktigt att ta ut en längre semester snarare än att plocka ut ströveckor eftersom det ofta tar en stund att hamna i semester-mode. För att speeda upp processen med att avvänja dig från din kanske stressade jobbvardag är det viktigt att göra ett bra avslut inför semestern. Se till att klara ut gamla surdegar och lämna över sådant som är pågående till en medarbetare. I övrigt är det viktigt att du stänger digitala funktioner som kan störa dig. Lägg till exempel in autosvar på din mail med information att du är borta x antal veckor och inte kan svara under den tiden. Tala in ett meddelande på ditt mobilsvar så du inte behöver ta samtal på jobbmobilen.

Hur kommer man ner i varv?

– Det är väldigt individuellt. Tänk ut vilka sysslor som enklast försätter dig i ett tillstånd av flow – där tid och rum försvinner. För vissa är det att läsa en bok, andra föredrar promenader i skogen, att jogga eller lösa korsord. Ett generellt råd – som hjälper de flesta att varva ner – är att tillbringa så mycket tid som möjligt med de personer du tycker om och som står dig nära.

Fredrik Sandin är psykolog och grundare av Ahum, som hjälper människor att träffa rätt psykolog eller terapeut.