Känns det som att tiden aldrig räcker till? Adam Alter – psykolog vid New York University – presenterar nu en rapport som kartlägger våra dygn.

Största tidstjuven? Mobiltelefonen.

Med data från Bureau of Labor Statistics samt Moment – appen som registrerar vårt mobilanvändande – har psykologen studerat människors dygn 2007, 2015 och 2017.

Sömn och arbete tog två tredjedelar av dagen. Detsamma gällde basala behov så som mat och hygien. Det var under vår lediga tid, den som formar oss som individer, som vanorna ändrats dramatiskt. 2007 tillbringade vi bara några minuter om dagen framför en skärm. Idag läggs nästan all ledig tid framför telefon eller läsplatta.

– Det är under våra få timmar av fritid som magin sker, säger Adam Alter. Det är då din mänskliga sida lever och just nu är det en väldigt liten del av dygnet.

Diagrammet som redogör för vår tid.

Han uppmanar människor att omvärdera sitt användande av telefoner, laptops och läsplattor.

– De gör oss distraherade och isolerade. Det är viktigt att hitta en balans med tekniken som tar en allt större plats i våra liv.