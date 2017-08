Psykiatrikern Ola Gefvert anmäld igen

Psykiatrikern Ola Gefvert anklagas för att felaktigt ha placerat en patient i ett spännbältesrum i flera dygn. Arkivbild. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Den hårt kritiserade psykiatrikern Ola Gefvert anmäls på nytt av flera patienter. Han står just nu under prövotid vilket innebär att hans legitimation kan dras in, skriver SVT Uppsala.

Han anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) eftersom flera av hans patienter upplever att de bemötts felaktigt av honom.

Två patienter uppger att han hotat dem och sagt att de kan få "problem" om de anmäler honom, enligt SVT. En patient har felaktigt placerats i ett spännbältesrum i flera dygn, och en annan har blivit kränkt av religiösa skäl, enligt anmälan.

Gefvert har varit föremål för flera lex-Maria-anmälningar, bland dem ett uppmärksammat fall med en då 17-årig flicka som våldtogs av en före detta polischef. Bland annat ska Gefvert ha nekat flickan en kvinnlig terapeut och uppmanat henne att sluta älta.

Gefvert var ursprungligen aktiv i Uppsala men arbetar nu i västra delarna av Sverige.

TT har sökt Gefvert för en kommentar.

