Levnadsförhållandena i Libyen är ganska förfärande för de flesta av dess invånare. Precis som under diktatorn Muammar Gaddafis styre är fängslanden utan rättegångar vanliga, likaså tortyr, misshandel och sexuella övergrepp. De drabbade är både libyer och migranter som fångats in under sin färd mot Europa.

Redan innan generalen Khalifa Haftar och hans armé anföll huvudstaden Tripoli ville en tredjedel av libyerna lämna Libyen permanent, enligt en opinionsundersökning från Gallup.