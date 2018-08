Med ” Fenix – teater, Marina, teater!” är det som om Suzanne Osten och dramatikern Ann-Sofie Bárány självklart flyttat in det gamla Unga Klara på Dramatens lilla scen. Inte lika självklart är det för den uppburna ryska poeten Marina Tsvetajeva (1892–1941) att flytta in med sin eld och sitt drama ”Fenix” på regigiganten Vachtangovs teaterstudio i Moskva mitt under brinnande samhällsomvandling.

Pjäsen har ett klart verklighetsunderlag, men jag vet inte var fantasin börjar och slutar och det spelar ingen roll för det som händer på scenen och i salongen.