Protesterande tv-reporter vill inspirera andra

Mitt under måndagens sändning av kvällsnyheterna i statliga ryska Channel One i Moskva, klev Marina Ovsjannikova in i studion och höll upp ett plakat bakom nyhetsankarets rygg. På plakatet stod budskapet ”Stoppa kriget. Tro inte på propaganda. De ljuger för dig”.

Protestaktionen har gjort henne känd över hela världen.